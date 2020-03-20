В Московской области выздоровела первая пациентка с диагнозом коронавирусной инфекции. Женщина, как сообщается, была отпущена домой.

Об этом сообщил Telegram-канал подмосковного оперативного штаба. В информации сообщается, что заболевание прошло в лёгкой форме, в настоящее время у женщины нет никаких симптомов болезни – итоговые тесты показали отрицательный результат. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что, согласно официальной информации, в России 199 случаев заболевания коронавирусом, из них девять пациентов вылечились. Ситуация в Подмосковье стала десятым случаем выздоровления. Число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Подмосковье – 18.