В подмосковном городе Ивантеевка у сотрудницы школьной столовой был обнаружен туберкулёз.
Болезнь у женщины диагностировали в феврале на флюорографии, когда проходило плановое обследование. После обнаружения подозрений на туберкулез, женщину госпитализировали. О своём заболевании до обследования она не знала.
После того, как стало известно о заболевании, все остальные сотрудники компании, где была устроена заболевшая, сдали необходимые анализы. Согласно предварительной информации, среди них опасной болезни диагностировано не было.
В настоящее время обследование проходят учителя и ученики школы, в которой трудилась заражённая сотрудница столовой. Кроме того, были обработаны все помещения.