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В подмосковном городе Ивантеевка у сотрудницы школьной столовой был обнаружен туберкулёз.

Болезнь у женщины диагностировали в феврале на флюорографии, когда проходило плановое обследование. После обнаружения подозрений на туберкулез, женщину госпитализировали. О своём заболевании до обследования она не знала.

После того, как стало известно о заболевании, все остальные сотрудники компании, где была устроена заболевшая, сдали необходимые анализы. Согласно предварительной информации, среди них опасной болезни диагностировано не было.

В настоящее время обследование проходят учителя и ученики школы, в которой трудилась заражённая сотрудница столовой. Кроме того, были обработаны все помещения.

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