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Согласно постановлению губернатора Московской области, с 28 марта работа предприятий общественного питания будет приостановлена.

В них будет разрешена лишь доставка заказов и обслуживание на вынос, при этом гражданами нельзя посещать помещения этих заведений. Продлится ограничение работы до 5 апреля, при этом постановление не касается заведений, осуществляющих работу по организации питания для работников предприятий.

Также на этот же срок приостанавливается работа организаций розничной торговли, а также таких объектов, как салоны красоты, сауны, и так далее. Аптеки, магазины продовольствия и товаров первой необходимости свою работу продолжат в обычном режиме. Также в постановлении рекомендуется не посещать религиозные объекты.

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