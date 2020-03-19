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Начиная с 16 марта, в Московской области проводится ежедневная комплексная дезинфекционная обработка подъездов многоквартирных домов. Такая мера предназначена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Московской области насчитывается 54 тысячи домов, в которых находится 148 тысяч подъездов. В них ежедневной обработке подлежат входное пространство, холлы первых этажей, кабины лифтов, все кнопки общего пользования, почтовые ящики, а также лестничные перила.

Для обработки используются хлорсодержащие или спиртосодержащие растворы, как рекомендует Роспотребнадзор. Данные средства являются безопасными для человека.

Если обработка подъезда не производится, с жалобой можно обратиться в управляющую компанию, органы местного самоуправления, или в Единую диспетчерскую службу МО eds.mosreg.ru.

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