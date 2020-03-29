Водителям Московской области, которые сменили зимние шины на летние, порекомендовали не использовать личные автомобили на следующей неделе.

Как сообщается, с понедельника и до четверга ожидается похолодание до отрицательной температуры, а также осадки в виде снега. Также может образоваться кратковременный снежный покров высотой до пяти сантиметров.

Резкое понижение температуры до +1 градуса Цельсия прогнозируется уже в ночь с воскресенья на понедельник, в некоторых местах температура воздуха будет ниже нуля.

В результате похолодания весьма вероятно образование гололедицы, в связи с чем водителям на летней резине, а также на мототранспорте, рекомендуется воздержаться от поездок. Остальным водителям был дан совет соблюдать дистанцию,