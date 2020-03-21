В Подмосковье медики, работающие с людьми, заражёнными коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты. Соответствующий указ был подписан губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Также выплаты будут организованы для медиков, отправленных в командировку в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Доплата будет выплачиваться за фактически отработанные часы, начиная с 14 февраля, исходя из расчёта месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку.

Как сообщается, выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, к которым относятся фельдшеры, медсестры, медицинские регистраторы – 30 тысяч рублей. И по 10 тысяч рублей получит младший медицинский персонал.