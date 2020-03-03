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В Петрозаводске начато расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

Инцидент произошел 28 февраля. Сотрудники полиции задержали мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и поместили его в патрульно-постовой автомобиль. В машине также находился ещё один задержанный.

По неизвестной причине, пьяный мужчина набросился на задержанного и нанёс ему ножевые ранения. В итоге пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время мужчина был помещён под стражу, ему грозит до 15 лет тюремного заключения. В ходе расследования совершённого им преступления также будет дана оценка действиям сотрудников правоохранительных органов.

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