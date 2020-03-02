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В Саратовской области вынесен приговор 59-летнему мужчине, проживающем в селе Перелюб.

Мужчина обвиняется в убийстве, совершённом 18 ноября 2019 года. В этот день к нему в гости пришёл 65-летний знакомый. Мужчины проводили время за распитием алкогольных напитков, когда гость решил исполнить песню. Однако, завершив её, мужчина начал петь песню с начала, и так несколько раз.

Хозяину дома это надоело, и он попросил гостя замолчать. Однако тот не послушался. После этого хозяин дома позвонил своей внучке, но гость попытался отобрать телефон, а также обозвал девушку. В итоге, разозлившийся владелец дома нанёс около десяти ударов топором по голове мужчины и отправился спать. Позже, увидев, что гость мёртв, обвиняемый сдался полиции.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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