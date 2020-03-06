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Марк Эспер, руководитель американского Министерства обороны, отметил, что военные учения Defender Europe 2020 являются призывом к РФ «поменять свое плохое поведение».

Согласно словам главы Пентагона, на территорию Европы уже прибыло более 20 000 американских бойцов. Он добавил, что основная цель этого мероприятия заключается в том, чтобы достучаться до России и призвать ее перестать плохо себя вести.

Представители Европейского командования Соединенных Штатов в свою очередь отметили, что продолжат поддерживать НАТО и защищать европейские страны. В СМИ добавляют, что в предстоящих маневрах помимо США будут участвовать еще восемнадцать стран.

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