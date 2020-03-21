В Самарской области был изнасилован мужчина на одной из автомоек.

Инцидент произошёл в городе Октябрьск. Первоначально о произошедшем рассказали пользователи социальных сетей в местных сообществах на условиях сохранения анонимности. Следователи подтвердили факт совершённого преступления и сообщили, что в настоящее время ведётся расследование данного инцидента.

Отмечается, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера”, которым занимаются сотрудники следственного отдела по городу Сызрань. Проводятся необходимые судебные экспертизы, выясняются все детали произошедшего, а также организована проверка доводов потерпевшего.