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В Одинцово организована проверка после сообщения о сотруднице детского садика, избившей четырёхлетнюю девочку.

Как сообщается, после того, как родители пришли с дочерью домой, они заметили у неё ссадины. По словам пострадавшей девочки, она не хотела спать, и из-за этого воспитательница ухватила её за руку и сначала силой потащила в кровать, а затем начала таскать её в разные стороны и даже ударила.

В настоящее время пострадавшая девочка уже две недели находится дома и боится возвращаться в детский сад. Родители ребёнка обратились в правоохранительные органы с заявлением.

По факту инцидента организована проверка, отмечается, что воспитательница до сих пор продолжает работать. Руководство детского сада предложило решить проблему, переведя ребёнка в другую группу.

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