В Нижнем Новгороде будут запущены регулярные трансляции богослужений в онлайн-режиме.

Как сообщается, 29 марта в 9 часов утра будет проведён первый прямой эфир. Съёмка будет проходить в кафедральном соборе князя Александра Невского, службу проведёт митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Планируется, что в дальнейшем трансляции будут осуществлены на всех праздничных литургиях. Данные меры были предприняты для того, чтобы эти богослужения имели возможность “посетить” те верующие, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

Организацией трансляций займутся портал “Серафимова земля”, ПАО “Ростелеком” и Нижегородская епархия. Посмотреть трансляцию можно на сайте https://серафим.рф.