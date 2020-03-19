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Руне Якобсен, генерал-лейтенант НАТО, сообщил о победе американских истребителей 5-й генерации F-35 над российскими МиГ-31.

Согласно словам командующего объединенным штабом Норвегии, 7 марта F-35 норвежских Военно-воздушных сил смогли незаметно взять на прицел противолодочные самолеты Ту-142 и сопровождавший их МиГ-31, которые летели немного южнее Фареро-Исландского рубежа Североатлантического Альянса.

Если раньше истребители F-16 зачастую запаздывали с «перехватом» российских самолетов, что позволяло России совершить внезапный удар по Норвегии, то теперь эта брешь закрыта, так как эскадрильи F-35 могут взлететь в любой момент с трех норвежских авиабаз. Якобсен добавил, что в случае реального столкновения российские Ту-142 и МиГ-31 уже находились бы на морском дне.

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