В Москве был найден водитель такси, увёзший заснувшего в салоне мальчика.

Как сообщается, отец мальчика, находясь в Москве в гостях, в ночь на 2 марта посадил двоих своих детей в такси и отправил их домой в деревню Грибки городского округа Мытищи. Однако позднее оказалось, что младший мальчик до дома не добрался. Отец детей сообщил об этом в правоохранительные органы, и сотрудники полиции начали поиск водителя такси, которого заподозрили в том, что он уехал с уснувшим ребёнком.

Затем выяснилось, что мальчик самостоятельно решил отправиться погулять, из-за чего его родственники и решили, что он пропал. Позже отец ребёнка сообщил полиции, что мальчик вернулся домой. Отмечается, что никаких противоправных действий таксистом в отношении несовершеннолетнего не совершалось.