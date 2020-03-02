читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве был найден водитель такси, увёзший заснувшего в салоне мальчика.

Как сообщается, отец мальчика, находясь в Москве в гостях, в ночь на 2 марта посадил двоих своих детей в такси и отправил их домой в деревню Грибки городского округа Мытищи. Однако позднее оказалось, что младший мальчик до дома не добрался. Отец детей сообщил об этом в правоохранительные органы, и сотрудники полиции начали поиск водителя такси, которого заподозрили в том, что он уехал с уснувшим ребёнком.

Затем выяснилось, что мальчик самостоятельно решил отправиться погулять, из-за чего его родственники и решили, что он пропал. Позже отец ребёнка сообщил полиции, что мальчик вернулся домой. Отмечается, что никаких противоправных действий таксистом в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Lazio (Amateur) – Inter (Amateur) | Milan (Amateur) – Parma (Amateur) | Arsenal (3х3) – Napoli (3х3) | Bayern (3х3) – Inter (3х3) | Porto (2×2) – Roma (2×2) | Roma (2×2) – Man United (2×2) | Leicester (2×2) – Porto (2×2) |
Вам может понравиться

В Турции признали, что ВКС России не наносили авиаудары по турецким военным

Мевлют Чавушоглу, глава турецкого МИД, сообщил о том, что российские ВКС не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Западные читатели возмутились действиями турецкого лидера Эрдогана в Сирии

На страницах западных СМИ многие англоязычные читатели возмутились действиями Турции и ее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

С 1 марта в России изменится начисление пенсий

С началом весны в России будет изменён порядок начисления пенсии. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 2 марта – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 2 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский, 2 марта – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск, 2 марта – пасмурно, до -10 °C | Королев, 2 марта – ясно, до 7 °C | Подольск, 2 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир, 2 марта – ясно, до 7 °C |