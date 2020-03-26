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На территории Мордовии закончились поиски Татьяны Боткиной, жительницы Ковылкино, которая без вести пропала в конце прошлого года. Ее тело обнаружено в поле во вторник, 24 марта.

В СМИ отмечают, что женщина вышла из дома в конце ноября, а затем перестала выходить на связь с родными и близкими людьми. Представители «Лиза Алерт» отмечают, что получили заявку об организации поисков 1 декабря – на тот момент правоохранители и добровольцы искали Боткину уже 4-й день подряд. Они добавили, что пропавшая смогла позвонить родственникам и сказать им, что потерялась.

Волонтеры начали искать женщину вдоль дорог, проверяя все возможные маршруты. Однако вскоре снегопад усилился, из-за чего поиски пришлось остановить. Два дня назад над районом, где пропала Боткина, пролетел беспилотник, сделавший несколько снимков. На них и было обнаружено тело пропавшей.

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