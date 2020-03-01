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Сотрудники российского Министерства обороны сообщили о том, что сведения о сбитом протурецкими боевиками Су-24 ВКС РФ, не имеют ничего общего с действительностью.

Согласно их словам, подбитый в Сирии объект не является боевой машиной, состоящей в российских Воздушно-космических силах. Они добавили, что все российские истребители и бомбардировщики продолжают выполнять поставленные задачи в стандартном режиме.

Сегодня, 1 марта, в социальных сетях появилось заявление от бойцов ССА, которые поддерживаются Турцией. В нем они сообщили о том, что им удалось сбить Су-24 над провинцией Идлиб. По их информации, самолет принадлежал правительственной армии Сирии.

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