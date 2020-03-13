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На территории Моркинского района Марий Эл вчера, 12 марта, было найдено тело двадцатилетней студентки без признаков жизни. За день до этого ее признали без вести пропавшей.

Представители управления СКР по региону сообщили о том, что девушка жила в общежитии для студентов города Йошкар-Ола. По факту случившегося была организована доследственная проверка. Следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Согласно предварительной информации, студентка посетила своих родственников, а затем ушла из дома и свела счеты с жизнью. Правоохранители назначали проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти девушки.

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