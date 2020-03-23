Водитель, который протащил работника ГИБДД по автодороге несколько метров, был приговорен судом Магадана к двум годам заключения в тюрьме.

Отмечается, что осужденный ездил за рулем отцовской машины, когда его остановили полицейские. Он не стал предъявлять им документы на автомобиль и зажал руку одного из работников ДПС стеклоподъемником на двери. После этого водитель резко ускорился и протащил полицейского по трассе, что могло привести к получению серьезных травм и даже гибели стража правопорядка.

Во время суда мужчина не стал признавать свою вину, но на основе собранных доказательств он все равно был признан виновным. Его осудили за применение насилия в отношении полицейского. Теперь ему предстоит провести два года в колонии общего режима.