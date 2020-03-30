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В Липецкой области из-за коронавирусной инфекции вводят режим всеобщей изоляции. Постановление было подписано главой региона Игорем Артамоновым.

Режим самоизоляции будет действовать с 31 марта по 14 апреля. В этот период нельзя покидать места проживания, за исключением ряда ситуаций. Можно ездить на работу, если она не была временно приостановлена. Можно выйди из дома для экстренной медицинской помощи или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Также можно посещать продовольственные магазины, выбрасывать мусор, выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома. На улицах следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других прохожих. Ограничений на использование личного транспорта не предусмотрено, въезд и выезд из города не запрещены.

Как сообщается, в регионе было зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом, при этом трое пациентов уже выздоровели.

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