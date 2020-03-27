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В Ленинградской области все места общего пользования в жилых домах региона будут подвергнуты санитарной обработке.

Согласно постановлению правительства Ленобласти о введении в регионе режима повышенной готовности, все управляющие компании должны осуществлять регулярную тщательную обработку подъездов. Так, при помощи специальных средств необходимо обрабатывать кнопки лифтов, домофоны, ручки дверей, лестничные перила и прочие места общего пользования, с которыми люди чаще всего контактируют.

Кроме того, в подъездах необходимо ежедневно осуществлять проветривание помещений. Также управляющим компания был дан указ разместить в Сети и на информационных стендах сведения о мерах профилактики вирусных заболеваний.

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