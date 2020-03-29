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В Ленинградской области было найдено тело недавно пропавшей несовершеннолетней девушки.

Как сообщается, в правоохранительные органы Всеволожского района 28 марта обратилась мать 17-летней девушки. Она сообщила, что вместе с мужем и дочерью 23 марта приехала на дачу в посёлок “Тихая Ладога”. 27 марта супруги покинули дом на некоторое время, а по возвращению не нашли своей дочери.

Тело девушки было обнаружено на следующий день после обращения во время обхода территории посёлка. Труп был найден в 300 метрах от въезда в посёлок в канаве, заполненной водой. Согласно предварительной информации, следы насильственной смерти на теле отсутствуют.

Проводится установление обстоятельств случившегося и выяснение причин смерти девушки.

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