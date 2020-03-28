В Ленобласти 340 волонтёров-медиков в связи с усилением профилактических мер по борьбе с коронавирусом вызвались помогать жителям области старшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Главной задачей волонтёров является обеспечение жителей необходимыми лекарствами. Кроме того, осуществляется приём заявок и выезд к гражданам, находящихся на вынужденной самоизоляции в случае, если им требуется медицинская помощь. Сообщается, что в настоящее время совершает около 10-20 выездов ежедневно.

Также помощь оказывают и студенты-волонтёры, осуществляющие приём звонков по “горячей линии”.

Отмечается, что информация о жителях Ленобласти, вернувшихся из-за границы, оперативно отправляется в больницы, и этим гражданам выписывает больничный лист на время их карантина.