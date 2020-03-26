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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что дошкольные учреждения не будут прекращать свою работу во время карантина.

При этом он порекомендовал приводить детей в детские сады пораньше, чтобы у них измерили температуру, проверили горло и сделали замеры уровня кислорода в крови. Тех детей, у которых будут обнаружены признаки простуды, отправят домой.

Также, как заявил Дрозденко, с 30 марта школы перейдут на дистанционное обучение. Правительство предложило школам три формы обучения. При этом ученикам из малообеспеченных семей, которые получали питание в школе, будет предложена замена в виде сухого пайка или холодных блюд. При имеющейся возможности для них будет организовано питание поблизости от школы.

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