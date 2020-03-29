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В Ленинградской области в понедельник, 30 марта, согласно прогнозу синоптиков, ожидаются метель, снег и гололедица.

Как сообщается, ночью будут заморозки от -4 до -9 градусов, в некоторых местах вероятно похолодание даже до -14 градусов. Днём будет немногим теплее – от -2 до +3 градусов.

Кроме того, ожидается переменная облачность, метель, днём возможны осадки в виде снега, ночью в основном без осадков. В связи с похолоданием и осадками на дорогах вероятно возникновение гололедицы.

Ветер северо-западный, северный. Скорость ветра днём от 4 до 9 метров в секунду, ночью чуть меньше – от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление ночью практически не претерпит изменений, днём немного начнёт повышаться.

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