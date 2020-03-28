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В Ленобласти коронавирусная инфекция была признана форс-мажорной ситуацией.

В постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года №117, в котором содержится список необходимых мер по пресечению распространения коронавируса, были внесены необходимые изменения. Согласно документу, пандемия коронавируса является чрезвычайным и непредотвратимым фактором, повлёкшим введение режима повышенной готовности.

В итоге, как сообщает пресс-служба правительства региона, бизнесмены теперь получили возможность избежать начисления неустойки за невыполнение договоров, так как во время действия форс-мажорной ситуации контрагенты не могут взыскать с предпринимателей полученные ими убытки.

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