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В Краснодарском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё двух человек.

Один из заболевших – 63-летний мужчина. Он вместе с женой находился в путешествии по Швейцарии, после чего вернулся в Сочи. Сообщается, что мужчина вызвал врачей, когда заметил у себя признаки ОРВИ. После того, как у него был диагностирован коронавирус, его жену также поместили под наблюдение врачей. Устанавливает круг лиц, с которыми контактировал заражённый.

Второй заболевший – 22-летний велосипедист из Чувашии. Он был госпитализирован в Геленджике. Также все 14 лиц, с которыми он имел контакт, находятся под наблюдением. У троих из них были обнаружены признаки ОРВИ, остальные находятся на карантине.

Всего в Краснодарском крае пятеро пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.

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