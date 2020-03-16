В Кемерове в результате столкновения двух автомобилей погиб один из водителей.

Инцидент произошёл 16 марта на перекрёстке бульвара Строителей и проспекта Химиков. Согласно имеющейся информации, автомобиль “Ford Mondeo” остановился на запрещающий сигнал светофора, в это время в него врезался “Audi A4”. Водитель “Audi” покинул место происшествия, однако затем вернулся.

В результате столкновения водитель “Ford” скончался на месте инцидента. Ехавшая с ним женщина была доставлена в больницу, ей диагностировали травмы средней степени тяжести.

Выяснилось, что виновником аварии является 23-летний мужчина из Полысаево, имеющий уже множество нарушения ПДД. Кроме того, на момент этой аварии он находился под воздействием психотропных веществ. В настоящее время решается вопрос об аресте нарушителя и возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить до 12 лет колонии.