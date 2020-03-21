читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Калуге было найдено тело 17-летней местной жительницы.

Согласно имеющейся информации, тело девушки было найдено 21 марта в Оке на территории города. На данный момент личность погибшей не установлена, предполагается, что тело принадлежит пропавшей 17-летней девушке. Школьница исчезла 13 марта.

Как сообщает Следственный комитет, на теле погибшей присутствуют следы насильственной смерти. В ближайшее время тело будет предъявлено родственникам для проведения процедуры опознания.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи проводят ряд необходимых мер, направленных на установление обстоятельств произошедшего и причины гибели девушки, назначено проведение судмедкспертизы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Антарес – Джунта | Sevilla Esports – Athletic Bilbao Esports | Олимпик Тольятти – Старт-Шлюзовой | Энергия Тольятти – ГТА | СК Штурм Грац – ТольяттиКаучук | Витесс (люб) – Спарта (люб) | Фейеноорд (люб) – Зволле (люб) |
Вам может понравиться

В Саратове был подтверждён первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Саратовской области рассказало о состоянии здоровья пациентки, у которой официально… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.03.2020
  • читать 1 минуту

В Сосновом Бору обнаружен труп женщины в реке

В Сосновом Бору в реке было найдено тело пожилой женщины. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.03.2020
  • читать 1 минуту

В Псковской области у 13 человек подозревают коронавирус

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, в регионе… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи, 21 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 21 марта – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 21 марта – небольшой снег, до -2 °C | Королев, 21 марта – ясно, до 11 °C | Подольск, 21 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир, 21 марта – пасмурно, до 7 °C |