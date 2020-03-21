В Калуге было найдено тело 17-летней местной жительницы.

Согласно имеющейся информации, тело девушки было найдено 21 марта в Оке на территории города. На данный момент личность погибшей не установлена, предполагается, что тело принадлежит пропавшей 17-летней девушке. Школьница исчезла 13 марта.

Как сообщает Следственный комитет, на теле погибшей присутствуют следы насильственной смерти. В ближайшее время тело будет предъявлено родственникам для проведения процедуры опознания.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи проводят ряд необходимых мер, направленных на установление обстоятельств произошедшего и причины гибели девушки, назначено проведение судмедкспертизы.