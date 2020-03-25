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Представители российского Министерства обороны сообщили о том, что в Италии сел 15-й Ил-76, доставивший диагностическое оборудование и средства, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией.

На данный момент времени военные из Российской Федерации вместе со своими коллегами из Италии занимаются подготовкой военной спецтехники и оборудования для переброски в Бергамо, где и будут трудиться российские эксперты. Российские ВКС при этом продолжают выполнение операции по транспортировке специальных средств и систем для борьбы с коронавирусом на итальянскую авиабазу.

На сегодняшний день в Италии количество зараженных превышает 69 тысяч человек, причем скончались уже больше 6,7 тысячи пациентов. Выздоровело лишь 8,3 тысячи больных. На территории РФ зафиксировано 495 случая заражения COVID-19.

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