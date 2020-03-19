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В Гатчине в МФЦ “Мои документы” начал работать проект по приему жалоб и обращений от граждан в Общероссийский народный фронт.

Как сообщается, специально для этого было организовано окно “ОНФ. Помощь”. На данный момент здесь можно решить такие вопросы, как получение социальных выплат и пособий, а также помощь ветеранам. Отмечается, что запрос регистрируется в день подачи, ответ на него будет дан в течение 30 дней.

В будущем планируется организовать ещё ряд услуг, таких как помощь в обустройстве дорог и дворов, решение проблем с водоотведением и газоснабжением, а также с несанкционированными свалками.

Кроме того, сотрудники МФЦ помогут с веб-программой для подачи обращений и расскажут об использовании мобильного приложения. Также они помогут, если пользователь не имеет достаточных навыков для работы за компьютером.

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