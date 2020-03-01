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В доме 48-летнего хоккеиста Павла Буре произошла драка между его домработницей из Армении и няней его детей, родом с Филиппин.

Как сообщается, сначала между ними началась словесная перепалка, которая позднее переросла в кулачную драку. Кроме них, в доме находилась супруга спортсмена, 33-летняя Алина, которая отправилась на шум драки. Самостоятельно справиться с ситуацией она не смогла – женщины не реагировали на её замечания, крича каждая на своём языке.

В итоге, Алина вызвала правоохранительные органы. Выяснилось, что конфликт начался из-за обидных слов няни в отношении домработницы. Та же, в свою очередь, излишне бурно и агрессивно отреагировала. Иные подробности конфликта не сообщаются.

По просьбе Алины доставлять женщин в отделение не стали. Позднее, после небольшого внутреннего расследования, домработница была уволена.

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