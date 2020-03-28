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В Читинском районе грузовой поезд совершил наезд на девушку.

Инцидент произошёл в селе Домна 28 марта примерно в 10 часов утра. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была доставлена в Домнинскую районную больницу. Отмечается, что машинист заметил девушку и подавал звуковые и световые сигналы, а также использовал экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Как было выяснено, пострадавшая является местной жительницей 1992 года рождения. Ведётся поиск свидетелей, на месте инцидента работает транспортная полиция для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Согласно неофициальной информации, девушка в момент инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась совершить суицид.

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