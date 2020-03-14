В Челябинске местный житель до смерти избил женщину, которая долгое время притворялась мужчиной.

Как сообщается, женщина звала себя Валерой, она работала дворником, а также таксовала. В квартире она жила вместе со своей приятельницей, которую называла “женой”, а также со своей малолетней племянницей. Окружающие считали их обычной семейной парой, о том, что “Валера” является женщиной, знали лишь самые близкие люди.

Однажды “гражданская жена” погибшей попала в больницу. В её отсутствие к “Валере” пришли соседи, и женщина, давно положившая глаз на “него”, попыталась его соблазнить, что не понравилось её бойфренду. Мужчина взревновал и набросился на “Валеру”. Когда он понял, что перед ним женщина, обозлился ещё сильнее.

По некоторым данным, погибшую также изнасиловали перед смертью. Её тело было обнаружено утром 10 февраля её сожительницей. Также она утверждает, что в избиении участвовали три человека – соседка, её любовник, и её брат, но арестован был только последний.