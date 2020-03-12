Нижегородский Минздрав организовал проверку после сообщений некоторых из пациентов о сотруднице Борской городской больницы, которая делала уколы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается, 9 марта медсестра делала уколы пациентам-сердечникам, и, как заметила родственница одного из пациентов, женщина была пьяна. Она засняла происходившее на видео. Также она попросила вызвать главного врача, но медсестра лишь развернулась и ушла.

Как предположили очевидцы происходящего, медсестра слишком хорошо накануне отметила 8 марта.

В настоящее время, как сообщается, у сотрудницы больницы взяты все необходимые анализы, по факту инцидента проводится проверка. Как заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, он будет держать дело на личном контроле, также он провёл личную встречу с руководителем больницы.