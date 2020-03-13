К завершению этой недели в Ленинградской области ожидается не самая приятная погода.

Как предупредили в региональном ГУ МЧС, с 13 марта начнутся осадки. В пятницу ожидается дождь и мокрый снег, из-за чего местами на дорогах вероятно возникновение гололедицы.

Осадки продолжатся и на следующий день, 14 марта. Кроме того, весьма вероятно возникновение метели из-за усилившегося ветра. На дорогах по-прежнему будет довольно скользко.

Из-за неблагоприятных погодных условий, как предупреждают спасатели, повышается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Также из-за сильного ветра не рекомендуется оставлять машину, а также находиться поблизости от деревьев и слабоукреплённых конструкций.

Отмечается, что из-за погоды работа объектов ЖКХ может быть осложнена.