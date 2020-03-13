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Министерство здравоохранения в Башкирии сообщило о том, что с 13 марта начала свою работу горячая линия по коронавирусу.

Как сообщается, задать интересующий вопрос можно медицинским специалистам по телефону +7 (347) 286-58-27. Также на основании самых часто задаваемых и вероятных вопросов был разработан специальный шаблон, рекомендующий план действий в каждом определённом случае.

Отмечается, что на 13 марта в Башкортостане не были диагностировано заболеваний коронавирусом. В настоящее время 311 жителей республики, которые прибыли из-за рубежа, были отправлены на 14-дневной домашний карантин под наблюдением медиков. Также с учёта были сняты 481 человек, у которых не подтвердился коронавирус.

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