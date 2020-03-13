В городе Астрахань заведующую одного из детсадов, находящегося в Кировском районе, обвиняют в мошеннических схемах с применением своего служебного положения.

Согласно версии следствия, обвиняемая приняла на работу в дошкольное заведение «Подснежник» женщину, которая якобы трудилась в должности воспитателя и дворника, однако на самом деле не работала в детском саду.

Фиктивной сотруднице каждый месяц начисляли заработанную плату, которую впоследствии забирала заведующая. Она также сама оформляла, утверждала и заверяла все учетные табели, связанные с рабочим временем несуществующей работницы. В результате этой мошеннической схемы она смогла присвоить себе 190 000 рублей. Если ее признают виновной, то могут приговорить к тюремному заключению сроком до 6 лет.