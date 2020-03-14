В Астрахани на перекрёстке Сен-Симона и Щекина в результате столкновения с автомобилем перевернулась маршрутка.

Инцидент произошёл днём 13 марта. Согласно имеющейся информации, 26-летний водитель легкового автомобиля “Рено” выехал со второстепенной дороги и при этом не предоставил преимущество “Газели”, следующей маршрутом №14. В итоге автомобили столкнулись и маршрутка перевернулась.

В ней вместе с водителем находилось пять человек. У водителя было диагностировано сотрясение мозга. Пострадали также три пассажирки 1964, 1966 и 1969 годов рождения, известно, что у них диагностировали ушибы и их отправили в больницу для уточнения диагноза.

По факту инцидента организована проверка правоохранительными органами.