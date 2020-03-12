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В Архангельске 28-летний местный житель зарезал мужчину, с котором встречалась его бывшая жена.

Инцидент произошёл 1 марта 2019 года ранним утром на улице Партизанская. К случайному водителю обратился истекающий кровью 26-летний мужчина, который попросил его о помощи. На место инцидента была вызвана бригада “скорой помощи”, однако мужчина от полученных тяжёлых ранений скончался в машине.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Выяснилось, что он является бывшим мужем женщины, с которой встречался погибший. Он дождался свою жертву в подъезде и нанёс множественные ножевые удары ему в спину и шею.

Свою вину подозреваемый не признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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  • Анна
  • 10.03.2020
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