22 марта скончался хореограф и народный артист РСФСР Николай Боярчиков. Ему было 84 года, причина его смерти не уточняются. По некоторым сведениям, он страдал тяжёлой болезнью.

Боярчиков появился на свет в 1935 году в Ленинграде, здесь же он получил хореографическое образование и был взят в театральную труппу. В 1971 году его взяли на должность главного балетмейстера театра оперы и балета в Перми, где он проработал до 1977 года.

После этого Боярчиков возвратился в Ленинградский малый театр оперы и балета, где ранее работал в труппе, и проработал здесь до 2007 года. Сначала он был главным балетмейстером, а с 1990 года получил должность художественного руководителя.

Боярчиков удостоился звания кавалера орденов Дружбы и Почёта, лауреата Госпремии РСФСР имени Глинки.