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Житель Тернопля обманул врачей, заявив, что у его знакомого ухудшилось самочувствие после контакта с китайцами. Ранее медики отказались приехать к нему, когда узнали, что у него «просто» поднялось давление.

Согласно словам мужчины, когда он в первый раз позвонил в скорую, то медики отказались приезжать, заявив, что при подобном диагнозе необходимо обращаться к участковому. Эти слова разозлили его, поэтому он позвонил полицейским и сообщил им, что у его знакомого якобы проявились симптомы заражения коронавирусом. Затем он снова позвонил врачам и сообщил им то же самое.

После этого к дому «зараженного» тут же приехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Позднее оказалось, что им позвонил его кум. Полицейские нашли звонившего и составили на него административный протокол за ложный вызов.

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