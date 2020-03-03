Житель Тернопля обманул врачей, заявив, что у его знакомого ухудшилось самочувствие после контакта с китайцами. Ранее медики отказались приехать к нему, когда узнали, что у него «просто» поднялось давление.

Согласно словам мужчины, когда он в первый раз позвонил в скорую, то медики отказались приезжать, заявив, что при подобном диагнозе необходимо обращаться к участковому. Эти слова разозлили его, поэтому он позвонил полицейским и сообщил им, что у его знакомого якобы проявились симптомы заражения коронавирусом. Затем он снова позвонил врачам и сообщил им то же самое.

После этого к дому «зараженного» тут же приехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Позднее оказалось, что им позвонил его кум. Полицейские нашли звонившего и составили на него административный протокол за ложный вызов.