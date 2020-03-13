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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о запрете для иностранных граждан на въезд на территорию страны.

Согласно его заявлению, запрет начнёт действовать через 48 часов, и продлится в течение двух недель. При этом граждане Украины, которые в этот момент по каким-либо причинам находятся за границей, сохранят возможность вернуться домой.

Как отмечается, из-за коронавируса на Украине был введён карантин сроком до 3 апреля. В настоящее время все образовательные учреждения, а также такие места массового скопления людей, как кинотеатры и развлекательные центры, закрыты. Кроме того, был введён запрет на проведение массовых мероприятий.

По последним данным, на Украине три человека заражены коронавирусом. Первый случай был диагностирован 3 марта.

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