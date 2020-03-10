Специалисты Университета Сунь Ятсена смогли обнаружить “слабое” место у коронавируса.

Согласно заявлению специалистов, вирус весьма чувствителен к высоким температурам. Как отмечается, наиболее быстро вирус распространяется при температуре в 8,72 градуса Цельсия. Предположение основывается о случаях подтверждения коронавируса во всём мире в январе и феврале.

Из-за этого странам, имеющим холодный климат, необходимо принять самые строгие меры контроля, в то время как в странах с тёплым климатом распространение инфекции может быть замедлено естественным образом. Однако полагаться только на тёплую погоду, как предупреждают учёные, нельзя.

Отмечается, что тёплая и влажная погода делает инфекцию менее стабильной и, таким образом, риск передать её снижается. Кроме того, было выяснено, что инкубационный период в среднем длится 5,1 дней, однако в редких случаях, которые составляют около 1%, симптомы могут проявиться и по прошествии 14-ти дней.