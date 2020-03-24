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У отца Сергея Терентьева, полковника МВД, сбежавшего в Монако, был обнаружен автопарк, состоящий из пятнадцати машин.

Следователи отмечают, что 64-летний мужчина является владельцем внедорожника Toyota Land Cruiser, двух Mercedes-Benz, десяти автомобилей ВАЗ, одного «Лексуса» и одного микроавтобуса Volkswagen. На его сына записан старенький «Мерседес», но сам он ездил на Bentley и иногда использовал вертолет. В настоящее время не известно, кто ими владеет.

В СМИ ранее сообщили, что 4 года назад Терентьев уехал из России, как только был задержан его знакомый – полковник Дмитрий Захарченко, у которого в квартире обнаружили 8 миллиардов рублей наличными.

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