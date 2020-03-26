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В издании The Jerusalem Post считают, что Анкара в ближайшее время может вторгнуться в Сирию для отвлечения внимания людей от быстрого распространения коронавирусной инфекции в стране.

Согласно словам авторов материала, в настоящее время в Турции заражены более 1500 человек, из-за чего власти начали ввод жестких мер для сдерживания болезни, однако их может не хватить. Чтобы отвлечь людей от провалов в медицине, Анкара может внезапно вторгнуться в восточную область Сирии и отбить у поддерживаемых Соединенными Штатами «Сирийских демократических сил» территории с месторождениями нефти.

Это позволит Турции не только ослабить влияние американцев в этом регионе, но и создать новый пропагандистский материал для прогосударственных СМИ, который позволит отвлечь местных жителей от текущих проблем с коронавирусом. Однако перед этим Анкаре, скорее всего, придется провести переговоры с Москвой, которая тоже заинтересована в выдавливании США из данного региона.

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