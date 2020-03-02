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Издание Al-Masdar News сообщило о расширении географии ударов Турции по Сирии. Если раньше беспилотные аппараты атаковали объекты в Идлибе и Алеппо, то сейчас они нанесли удары на западе в провинции Хама.

Турция начала атаковать Алеппо с 28 февраля, в результате чего погибли не менее четырёх сирийских военных. Пятеро человек было ранено, также пострадали мирные жители, но среди них число пострадавших не сообщалось. Атака по Идлибу была осуществлена после обстрела конвоя Турции, в котором погибли более трёх десятков военных, ещё примерно столько же были ранены. После этого Турция дала обещание отомстить за гибель своих людей.

Как сообщает источник, беспилотники Турции провели атаку по военным конвоям Сирии, а также позициям обороны. Также есть информация, что 1 марта правительственными силами были сбиты как минимум четыре турецких беспилотника.

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