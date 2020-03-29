В Сирии турецкая артиллерия атаковала американскую колонну военных.

Согласно имеющейся информации, массивная атака была произведена без предупреждения, из-за чего были повреждены несколько бронеавтомобилей США. Человеческих жертв при этом удалось избежать.

Как заявил капитан Кватерт, попавшие под обстрел Турции солдаты едва не начали атаковать в ответ. По словам одного из американских военных, основная задача сил США в Сирии – обеспечение безопасности нефтяной инфраструктуры, но также они выполняют и другие задачи.

По мнению специалистов, если бы атака Турции по военной колонне США действительно была бы проведена, то уже в ближайшем в будущем между Вашингтоном и Анкарой можно было бы ожидать серьёзных военных действий.