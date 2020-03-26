В Москве все центры “Мои документы” из-за коронавирусной инфекции начали работать в новом режиме.

Согласно указу от 25 марта, теперь все услуги оформляются дистанционное, а те из них, для которых обязательно личное присутствие, доступны только по предварительной записи, которую можно осуществить на сайте mos.ru. К числу последних услуг относятся регистрация рождения ребёнка, оформление паспорта, водительского удостоверения, регистрация по месту жительства, и прочие услуги.

В новом формате учреждения работают с 26 марта, и до издания соответствующего указа. Забрать результаты услуг, которые выполняются дистанционно при помощи порталов gosuslugi.ru и mos.ru, можно в окнах приёма центров госуслуг. Предварительная запись при этом не нужна.