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Актёр Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука в фильмах Marvel, рассказал о сроках начала съёмок третьего фильма.

Согласно его заявлению, съёмки третьего “Человека-паука” планируется проводить в нескольких городах. В настоящее время известно о Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Кроме того, работа над фильмом будет проводиться и в Исландии. Начнутся же съёмки в середине лета в июле. Впрочем, не исключается, что из-за коронавируса съёмки могут быть отложены на более поздний срок.

Как сообщил Холланд, в третьем фильме появится Зендая в роли Эм Джей. Об их отношения он ничего сказать не может, но актёр отметил, что уверен в том, что отношения между ними будут.

Также он рассказал, что Marvel, возможно, задействует его и в других своих проектах, но он в этом не уверен и подробности ему неизвестны.

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