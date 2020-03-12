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Валентина Терешкова, российская народная избранница, заявила, что все, кто критикуют ее поправку в Конституцию об удалении ограничений на количество президентских сроков, на самом деле не любят РФ.

Журналисты спросили у парламентария, как она относится к людям, которые не согласны с ее поправкой. Терешкова ответила, что не хочет говорить о людях, не любящих свою страну и делающих ей «гадости». Ранее она решила стать автором поправки, согласно которой все президентские сроки будут обнулены после введения обновленного варианта конституции.

В рамках проведенного 10 марта пленарного заседания Государственная дума во 2-м чтении приняла законодательный проект об изменении российской конституции, в которой была учтена поправка Терешковой. На следующий день его одобрил Совет Федерации, а затем он был направлен на рассмотрение регионам.

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